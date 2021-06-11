Президент США встретится с канцлером ФРГ 15 июля в Белом доме

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11 июня 2021, 16:54 Источник: lenta.ru

pixabay.com

Действующий хозяин Белого дома Джозеф Байден обсудит ряд важных вопросов с канцлером Германии Ангелой Меркель в ходе предстоящей встречи. Данное мероприятие состоится, как пишет агентство Reuters, 15 июля.

Во время встречи в Белом доме политики поднимут такие темы, как международная безопасность, проблемы с климатом, пандемия коронавируса. Также Байден и Меркель затронут вопросы, связанные с экономикой.

Подтверждение даты встречи президента США и канцлера ФРГ поступило от Белого дома. В ходе мероприятия стороны коснутся также темы “Северного потока - 2”. Отмечается, что ранее Меркель не отправлялась с рабочим визитом в Вашингтон после занятия Байденом президентского кресла.

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