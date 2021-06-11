Власти Германии заявили, что вопрос членства Украины в НАТО не стоит на повестке дня

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11 июня 2021, 16:30

pixabay.com

Кабмин ФРГ высказался о заявлении главы российского государства насчет членства Украины в Североатлантическом альянсе. Власти Германии подчеркнули, что соответствующий вопрос отсутствует в повестке дня.

По словам Ульрике Деммер, занимающей пост заместителя официального представителя кабинета министров Германии, данный вопрос сегодня не обсуждается, пишет РИА Новости. Таков был ее ответ на вопрос представителей СМИ о том, осознают ли власти Германии обеспокоенность российского руководства касательно членства Украины в НАТО.

На днях Владимир Путин отметил, что вступление Украины в упомянутый военно-политический блок сократит подлетное время ракет НАТО до российской столицы до десяти минут, сообщает gazeta.ru. Кроме того, лидер РФ подчеркнул, что большое количество украинских граждан выступают против членства их страны в альянсе.

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