Украина намерена требовать от России репарации

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9 июня 2021, 19:12 Источник: РИА "Новости"

флаг Украины, Aleksandr Gusev/Keystone Press Agency

На Украине согласовали Стратегию внешнеполитической деятельности, в которой есть пункт о выплате репараций за ущерб, нанесенный Россией стране вследствие "временной оккупации территорий".

Согласно последним данным, правительство Украины согласовало Стратегию внешнеполитической деятельности страны до 2024 года. Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что речь идет о первом в истории стратегическом документе такого уровня по внешней политике страны.

Отдельный раздел в стратегии посвящен развитию отношений с РФ. Согласно тексту, Киев планирует усилить давление и сдерживание Москвы в целях "прекращения агрессивной политики" Российской Федерации, а также "восстановления территориальной целостности Украины".

Более того, в документе есть пункт об "осуществлении компенсаций и других форм репараций" за ущерб, который якобы был нанесен Украине вследствие "временной оккупации" территорий страны.

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