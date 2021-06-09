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Экс-советница Рональда Рейгана выразила надежду на хорошие отношения между РФ и США

, 15:13 Источник: РИА Новости

Экс-советница Рональда Рейгана выразила надежду на хорошие отношения между РФ и США
pixabay.com

Писательница из Соединенных Штатов Сюзанна Масси, которая в период с 1984 по 1988 годы занимала пост советника американского президента Рональда Рейгана по вопросам СССР, придерживается мнения, что Вашингтону и Москве удастся добиться хороших отношений между двумя странами. Об этом она сообщила представителям СМИ в рамках 14-го форума "Великое русское слово".

Масси призналась в большой любви к России, ее народу. Она подчеркнула, что очень ценит культуру РФ и ее историю. По ее словам, Россия и США смогут наладить хорошие отношения друг с другом.

“Я молюсь, что мы можем найти силы, чтобы мы могли работать вместе”, - сказала американская писательница.

Кроме того, Масси отметила, что еще не просила у российского руководства помочь ей получить гражданство РФ. При этом она добавила, что у нее есть желание обзавестись таким гражданством.

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