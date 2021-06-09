Дональд Трамп обратился с призывом к странам бойкотировать Twitter и Facebook

Бывший хозяин Белого дома Дональд Трамп заявил о необходимости бойкотировать Twitter и Facebook. С таким призывом он обратился к странам мира. Республиканец связал это с тем, что данные соцсети ограничивают свободу слова.
Сегодня, девятого июня, бывший американский лидер подчеркнул, что поддерживает блокировку Twitter нигерийским руководством. Он призвал остальные страны действовать аналогично тому, как поступили в Нигерии.
“Кто они такие, чтобы диктовать, что хорошо и что плохо, если сами они чистое зло? Я должен был сделать это, когда был президентом. Но Цукерберг продолжал звонить мне, приходить в Белый дом на ужин и говорить, насколько я хорош”, - отметил Трамп.
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