В Польше призывают провести встречу Дуды с Байденом до саммита с Владимиром Путиным

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9 июня 2021, 08:22 Источник: ТАСС

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В Польше считают важным, чтобы президент этой страны Анджей Дуда встретился с хозяином Белого дома Джозефом Байденом до того, как американский лидер и Владимир Путин обсудят ряд необходимых вопросов в рамках предстоящего саммита. Он в свою очередь должен пройти 16 июня в Женеве. Данная информация накануне появилась на страницах газеты Rzeczpospolita.

Авторы материала подчеркивают, что Варшава “добивается консультаций с Байденом перед встречей США - Россия”. При этом газета ссылается на сведения одновременно ряда независимых источников. Они указывают на то, что лидер США не счел нужным информировать Киев и Варшаву о том, что американские власти более не собираются препятствовать реализации проекта “Северный поток - 2”.

По данным упомянутого издания, наилучшим вариантом станет личная встреча Дуды с Байденом до саммита 16 июня. Тем самым, как отмечает газета, в Варшаве уменьшатся определенные опасения.

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