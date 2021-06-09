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Президент РФ Владимир Путин заявил, что говорить о победе над COVID-19 преждевременно

, 07:59 Источник: ТАСС

Президент РФ Владимир Путин заявил, что говорить о победе над COVID-19 преждевременно
pixabay.com

Глава российского государства Владимир Путин придерживается мнения, что международное сообщество должно подумать над тем, какие уроки извлечь из пандемии COVID-19. Накануне обращение российского лидера зачитал помощник Путина Юрий Ушаков.

При этом президент России подчеркнул, что пока что преждевременно говорить о том, что в мире справились с коронавирусной инфекцией. Он напомнил, что на планете с начала пандемии от коронавируса скончались свыше 3,5 млн человек. Путин отметил, что последствия пандемии оказались существенными, и они затронули самые разные страны.

По словам российского президента, “борьба со столь опасной инфекцией требует объединения усилий всего мирового сообщества, честного и равноправного сотрудничества”. Он добавил, что в мире не все действуют подобным образом.

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