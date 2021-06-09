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Американский генерал выразил опасения из-за попытки Китая и России лишить США преимуществ в космосе

, 07:35 Источник: РИА Новости

Американский генерал выразил опасения из-за попытки Китая и России лишить США преимуществ в космосе
pixabay.com

В КНР и РФ специалисты занимаются разработкой современных систем оружия для космического пространства. Речь идет в том числе о спутниках-истребителях и лазерах. Такое заявление сделал генерал Джон Реймонд, являющийся начальником штаба американских Космических сил, в ходе выступления в сенате.

Он отметил, что прошло то время, когда Соединенные Штаты гарантировали себе “доступ и свободу маневра” за пределами Земли. А ведь ранее это продолжалось в течение порядка 30 лет.

Реймонд подчеркнул, что на сегодняшний день Поднебесная представляет собой растущую угрозу. В этой стране и на российской территории специалисты задействованы в активной работе по созданию в частности активного глушения американских спутников GPS, а также спутников связи.

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