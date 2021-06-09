В бундестаге призвали Киев более не жаловаться Берлину на власти России

Аргументы Недели → Политика 13+

9 июня 2021, 07:22 Источник: РИА Новости

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Украинское руководство должно прекратить “жаловаться Берлину” на власти России. Соответствующее заявление сделал Вальдемар Гердт, занимающий пост члена международного комитета бундестага по международным отношениям.

Он подчеркнул, что для РФ выгодно осуществлять поставки газа в большем объеме, в частности через Украину. При этом он отметил, что с этой целью необходимо создать условия для прокачки.

По словам Гердта, Киеву не нужно жаловаться Берлину, как “нашкодивший ребенок”. Он призвал украинские власти обсуждать важные вопросы с партнерами за столом переговоров и пытаться найти решение.

Кроме того, Гердт заявил, что “нужно дать понять Украине, что мы больше не будем кормить ее бесплатно”. Политик добавил, что миллиарды евро, которые ранее были предоставлены украинскому руководству, куда-то исчезли, а ведь речь идет о налогах граждан Германии.

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