Госсекретарь США и глава МИД РФ могут принять участие в саммите Путина и Байдена

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8 июня 2021, 12:47

флаг РФ и США, фото: Sascha Steinach via www.imago-im/www.imago-images.de/ globallookpress.com

16 июня в Женеве состоится встреча президента России Владимира Путина и американского лидера Джо Байдена. Отмечается, что в саммите могут приняться участие госсекретарь Энтони Блинкен и министр иностранных дел Сергей Лавров.

В пресс-службе Госдепартамента США сообщили, что Блинкен примет участие в двусторонней встрече Байдена с Путиным в Женеве.

При этом замглавы МИД РФ Сергей Рябков не исключает участия послов России и США Анатолия Антонова и Джона Салливана, а также главы внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова. По его словам, министр, скорее всего, примет участие в саммите, но «пока до конца не проведено согласование формата и состава встречи».

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