Госсекретарь США и глава МИД РФ могут принять участие в саммите Путина и Байдена
8 июня 2021, 12:47
16 июня в Женеве состоится встреча президента России Владимира Путина и американского лидера Джо Байдена. Отмечается, что в саммите могут приняться участие госсекретарь Энтони Блинкен и министр иностранных дел Сергей Лавров.
В пресс-службе Госдепартамента США сообщили, что Блинкен примет участие в двусторонней встрече Байдена с Путиным в Женеве.
При этом замглавы МИД РФ Сергей Рябков не исключает участия послов России и США Анатолия Антонова и Джона Салливана, а также главы внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова. По его словам, министр, скорее всего, примет участие в саммите, но «пока до конца не проведено согласование формата и состава встречи».
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.