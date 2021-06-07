Генсек НАТО Столтенберг объяснил рост внимания НАТО к Арктике

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7 июня 2021, 19:11 Источник: РИА Новости

pixabay.com

Североатлантический альянс начинает демонстрировать повышенное внимание к Арктике по нескольким причинам. Речь идет об изменениях климата, а также активности КНР и РФ в регионе. Соответствующее заявление сделал глава НАТО Йенс Столтенберг.

По его словам, военно-политический блок, конечно, обеспокоен тем, что Поднебесная начинает все больше интересоваться Арктикой. Кроме того, Российская Федерация усиливает в регионе военное влияние.

В этой связи, как подчеркнул Столтенберг, альянс также намерен увеличить присутствие в арктическом регионе. С этой целью, добавил он, члены блока направляют инвестиции в том числе в производство патрульных субмарин и военных самолетов.

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