Генсек НАТО Столтенберг объяснил рост внимания НАТО к Арктике

Североатлантический альянс начинает демонстрировать повышенное внимание к Арктике по нескольким причинам. Речь идет об изменениях климата, а также активности КНР и РФ в регионе. Соответствующее заявление сделал глава НАТО Йенс Столтенберг.
По его словам, военно-политический блок, конечно, обеспокоен тем, что Поднебесная начинает все больше интересоваться Арктикой. Кроме того, Российская Федерация усиливает в регионе военное влияние.
В этой связи, как подчеркнул Столтенберг, альянс также намерен увеличить присутствие в арктическом регионе. С этой целью, добавил он, члены блока направляют инвестиции в том числе в производство патрульных субмарин и военных самолетов.
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