В Крыму намерены запретить вывески с иностранными словами в рекламе

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7 июня 2021, 18:49 Источник: КрымИнформ

pixabay.com

В Крыму заявили о необходимости ввести запрет на иностранные слова в рекламе на законодательном уровне. Этой цели собирается добиться Государственный совет полуострова. Соответствующее заявление сделал спикер местного парламента Владимир Константинов.

Он отметил, что в настоящее время региональные власти работают с таким проектом закона. По его словам, на полуострове можно наблюдать “названия на иностранном языке без русских аналогов”. При этом он задался вопросом, на кого такая реклама ориентирована.

Константинов заявил о вреде американизмов, подчеркнув, что молодому поколению навязывают комплекс неполноценности. “Хочешь быть успешным – говори на английском. Зачем тебе знать русский, если все на английском?”, - добавил спикер парламента.

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