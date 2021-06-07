В Крыму намерены запретить вывески с иностранными словами в рекламе

В Крыму заявили о необходимости ввести запрет на иностранные слова в рекламе на законодательном уровне. Этой цели собирается добиться Государственный совет полуострова. Соответствующее заявление сделал спикер местного парламента Владимир Константинов.
Он отметил, что в настоящее время региональные власти работают с таким проектом закона. По его словам, на полуострове можно наблюдать “названия на иностранном языке без русских аналогов”. При этом он задался вопросом, на кого такая реклама ориентирована.
Константинов заявил о вреде американизмов, подчеркнув, что молодому поколению навязывают комплекс неполноценности. “Хочешь быть успешным – говори на английском. Зачем тебе знать русский, если все на английском?”, - добавил спикер парламента.
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