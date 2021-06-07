Путин поручил профильным ведомствам проработать перенос Всероссийской переписи населения

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7 июня 2021, 15:58 Источник: Пресс-служба Кремля

В. Путин, фото с сайта Кремля

Президент РФ Владимир Путин поручил профильным ведомствам проработать вопрос о переносе Всероссийской переписи населения на октябрь 2021 года. Список поручений главы государства опубликован на сайте Кремля.

Поручение о переносе переписи необходимо выполнить до 1 июля.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в мае информировал о том, что Владимир Путин поддержал предложение о переносе сроков проведения Всероссийской переписи населения, чтобы время ее проведения не совпадало с агитационной кампанией и голосованием по выборам депутатов Госдумы.

Перепись населения планировалось провести в октябре 2020 года. Но из-за пандемии Росстат предложил перенести мероприятие. В феврале 2021 года кабмин решил еще раз перенести сроки переписи населения — с апреля на сентябрь.

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