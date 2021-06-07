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Рогозин сообщил о сложностях с запуском ряда спутников в связи с санкциями

, 15:33 Источник: РИА Новости

Рогозин сообщил о сложностях с запуском ряда спутников в связи с санкциями
фото с сайта Роскосмоса

Сегодня для “Роскосмоса” не представляется возможным запускать некоторые космические аппараты, поскольку ранее Вашингтон ввел ограничения на поставку в РФ микроэлектроники. Соответствующее заявление сделал глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

По его словам, некоторые говорят, что управляющая космической отраслью российская корпорация запустила аппаратов не в таком большом количестве, как Соединенные Штаты. Однако это можно объяснить.

“У нас ракет более, чем достаточно. Выводить нечего”, - отметил Рогозин.

Он подчеркнул, что космические аппараты простаивают, хотя их почти полностью собрали. Дело в том, что в каждом из случаев нет “одной конкретной микросхемы”. А их Россия не может приобрести в связи с санкциями. По этой причине, добавил Рогозин, российская корпорация начинает заниматься производством микроэлектроники.

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