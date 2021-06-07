В МИД РФ заявили, что антироссийские санкции останутся навсегда

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7 июня 2021, 13:36 Источник: ТАСС

МИД РФ, фото: Konstantin Kokoshkin /globallookpress.com

Замглавы МИД РФ Александр Панкин сообщил, что санкционный режим в отношении России закреплен во многих законодательных актах стран Запада и останется навсегда.

«Режим санкций был всегда. И он останется навсегда, давайте быть реалистами. Санкции уже воплощены во многих законодательных нормативных актах, американских и других государств, и открутить назад будет невозможно», - пояснил он.

Панкин отметил, что санкции нелегитимные и «вводились под очень зыбкими предлогами, без доказательной базы». По его словам, Россия не будет просить кого-то снять ограничения и «не будет каяться за то, чего не делает». Однако он уверен, что Москва будет доводить через заинтересованные круги мысль о том, что эти санкции «ущербны».

«Если Крым в России, то санкции точно будут всегда с нами, как были санкции на Прибалтику, пока она не отделилась и не стала тремя отдельными государствами. Это жесткая мысль, но надо быть реалистами», - добавил дипломат.

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