Глава СВР Нарышкин: Против России и Белоруссии используются элементы «гибридной войны»

Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин заявил, что западные страны используют элементы «гибридной войны» против России и Белоруссии. По его словам, Москва и Минск не намерены «мириться» с такими действиями.
«Это, конечно, все элементы гибридной войны, агрессивные действия. Термин "недружественные шаги" - очень мягкий», - высказал он по итогам совместной коллегии СВР РФ и КГБ Белоруссии.
В ходе встречи 3 июня в Витебске Сергей Нарышкин и Иван Тертель обсудили объединение усилий, направленных на укрепление потенциала России и Белоруссии в деле противостояния глобальным вызовам и новым угрозам безопасности Союзного государства.
«Мы оцениваем действия западных стран как агрессивные акции, которые предпринимаются вне рамок международного права», - отметил глава СВР.
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