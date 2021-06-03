Глава СВР Нарышкин: Против России и Белоруссии используются элементы «гибридной войны»

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3 июня 2021, 17:22 Источник: ТАСС

Сергей Нарышкин, фото: Kremlin Pool/globallookpress.com

Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин заявил, что западные страны используют элементы «гибридной войны» против России и Белоруссии. По его словам, Москва и Минск не намерены «мириться» с такими действиями.

«Это, конечно, все элементы гибридной войны, агрессивные действия. Термин "недружественные шаги" - очень мягкий», - высказал он по итогам совместной коллегии СВР РФ и КГБ Белоруссии.

В ходе встречи 3 июня в Витебске Сергей Нарышкин и Иван Тертель обсудили объединение усилий, направленных на укрепление потенциала России и Белоруссии в деле противостояния глобальным вызовам и новым угрозам безопасности Союзного государства.

«Мы оцениваем действия западных стран как агрессивные акции, которые предпринимаются вне рамок международного права», - отметил глава СВР.

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