Американский политолог Фридман назвал способ, который может помочь России «завладеть» Европой

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3 июня 2021, 12:33 Источник: Geopolitical Futures

флаг России, pixabay.com

Американский политолог Джордж Фридман выразил мнение о том, что "фрагментация" Европы поможет России "заморозить" Североатлантический альянс и затруднит вмешательство Соединенных Штатов в регион.

Джордж Фридман заявил, что распад СССР стал настоящей катастрофой в геополитическом плане, поскольку после выхода Украины, Белоруссии и Молдавии из состава Союза граница России резко сместилась на восток. Политолог подчеркнул, что в новых условиях можно было спокойно существовать до того момента, пока европейцы и американцы не начали вмешиваться в эти государства, которые Москва воспринимает как "буферную зону" и пытается поддерживать там дружественные или нейтральные по отношению к Москве власти.

Специалист полагает, что события на Украине 2014 года стали переломным моментом, после которого не только Штаты, но и Старый Свет "ополчились" на РФ. Фридман заметил, что если Европа будет проводить свой внешнеполитический курс, находящийся также под влиянием НАТО, то Москва, вероятнее всего, будет выступать не только против европейских стран, но и против Вашингтона.

Политолог считает, что России выгодно заставить страны Европы разделиться в вопросе отношения к ней, что впоследствии может привести к раздроблению Североатлантического альянса, в котором большинство решений принимаются исключительно на единогласной основе.

Так, фрагментация региона по отношению к России даст Кремлю возможность "упредить совместную американо-европейскую реакцию", в частности, на возможные действия Украины в будущем, а также позволит Москве сделать "привлекательные предложения" отдельным европейским странам.

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