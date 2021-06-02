В центре Челябинска спилили столетнее дерево

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2 июня 2021, 13:30 Татьяна Михайлова Источник: «Полит 74»

Фото пресс-службы администрации Челябинска

Вырубку лиственницы прокомментировал губернатор Алексей Текслер.

Как сообщает издание «Полит 74», под снос попали 3 аварийных дерева, которые росли на пересечении проспекта Ленина и улицы Красной. В их числе — даурская лиственница, которая росла в городе с 1905 года. Она была высажена в память о погибших в русско-японской войне южноуральцах.

Ситуацию с деревьями прокомментировал глава региона. В своем инстаграм-аккаунте он отметил, что по факту спила проводится расследование и пообещал сообщить жителям области о его результатах. Алексей Текслер особо подчеркнул, что санация растений должна быть понятной и публичной.

Решение о спиле деревьев было принято на основании акта обследования растений. Лиственница и две сибирские ели, как прокомментировала пресс-служба администрации Челябинска, погибли еще весной, попытки их выходить оказались безуспешны.

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