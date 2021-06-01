Лукашенко раскрыл Путину материалы белорусских спецслужб, которые касаются и России

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1 июня 2021, 13:44 Источник: ТАСС

А. Лукашенко и В. Путин, фото с сайта Кремля

После встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Сочи президент Белоруссии Александр Лукашенко во вторник рассказал, что во время состоявшихся в минувшие выходные переговоров он познакомил российского коллегу с аналитическими материалами белорусских спецслужб, которые касаются и России.

Внимание журналистов привлек чемоданчик, попавший в кадр видеосъемки встречи российского и белорусского лидеров.

Сегодня в Минске на совещании по вопросам российско-белорусского сотрудничества Лукашенко заинтриговал:

"Если бы мы в открытый эфир выложили все документы этого чемоданчика, то, наверное, много было бы разговоров и было бы что обсуждать". По словам Лукашенко, в дипломате находились материалы белорусских спецслужб. "О ситуации вокруг Беларуси и России, в целом Союзного государства, о том, каковы сегодня отношения США, ЕС и других к Китаю, и много других схожих материалов", - пояснил президент Белоруссии.

Он отметил, что это очень большая работа белорусских ведомств, спецслужб, аналитика, с которой он хотел познакомить президента Путина.

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