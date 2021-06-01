Щербаков с треском провалил праймериз

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1 июня 2021, 06:58

Александр Шербаков

Как подчеркивают авторы телеграм-канала «Хасанский район 2.0», руководитель Межрегионального координационного совета по ДФО «Единой России» Виктор Пинский сообщил: одним из победителей предварительного голосования по определению будущих кандидатов в депутаты регионального парламента Приморья стал Павел Островский.

«Таким образом, уже сейчас ясно, что действующий депутат Законодательного Собрания Александр Щербаков — проиграл, — пишут авторы канала. — В целом эксперты предсказывали, что гонка сразу за тремя зайцами (Щербаков выдвигался на все виды мандатов) до добра парламентария не доведет». Собравшись сесть на несколько кресел сразу и решив разложить яйца по всем имеющимся корзинам, Александр Щербаков таки не преуспел. И это подтверждают данные голосования в Хасанском районе, где за Островского проголодали почти 500 человек, а за Щербакова — около двухсот. Во Фрунзенском районе Владивостока политика также не поддержали, «прокатив на вороных» мимо регионального парламента. Канал «Хасанский район 2.0» подчеркивает: неудачную избирательную кампанию на праймериз в интересах проигравшего Щербакова в Хасанском районе курировал известный в Приморье политтехнолог Петр Ханас, дружественный фирме «Восток-Бункер». «Для штаба Щербакова такой результат в Хасанском районе — очень тревожный сигнал, — прокомментировал политолог Павел Наливайко. — Обычно кандидаты, претендующие на пост в Государственной Думе, как минимум должны иметь базовый электоральный фундамент на своих округах. Здесь этого не произошло, значит, можно сделать вывод, что не была в должной мере проведена агитационная работа, не была достигнута договоренность с местными элитами, и это о многом говорит, если иметь в виду сентябрьские выборы. С другой стороны, подобная ситуация ожидаема, если посмотреть на то, как команда Щербакова ведет кампанию — с акцентом на административный ресурс, без грамотного формирования образа кандидата, без договоренностей на местах. Это не могло не сказаться на итогах. Последствия таких решений могут стать фатальными для кандидата».

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