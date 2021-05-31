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Шойгу: Минобороны в ответ на действия стран НАТО сформирует 20 новых соединений на западе РФ

, 21:08 Источник: Сайт Минобороны

Шойгу: Минобороны в ответ на действия стран НАТО сформирует 20 новых соединений на западе РФ
фото с сайта Минобороны РФ

Министерство обороны РФ сформирует в Западном военном округе порядка 20 новых соединений и воинских частей в ответ на действия стран НАТО во главе с США на западном стратегическом направлении. Такую информацию сообщил в понедельник на коллегии Минобороны глава ведомства, генерал армии Сергей Шойгу.

Глава Минобороны заявил, что на западном стратегическом направлении продолжает расти военная угроза. НАТО и США наращивают интенсивность полетов стратегической авиации, увеличивают присутствие боевых кораблей с крылатыми ракетами. Как отметил Шойгу, с каждым годом НАТО проводит больше военных учений.

Генерал армии подчеркнул, что действия Североатлантического альянса разрушают систему безопасности в мире и вынуждают Россию принять меры адекватного противодействия.

По словам Шойгу, постоянно совершенствуется боевой состав войск, и до конца года в войска округа планируется поставить около двух тысяч единиц оружия.

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