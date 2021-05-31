Патрушев: в случае необходимости Россия готова применить силовые методы

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31 мая 2021, 20:25 Источник: Российская газета

Николай Патрушев, фото: Kremlin Pool, globallookpress.com

Ряд государств открыто называют Россию угрозой и даже военным противником, целенаправленно формируются русофобские настроения. Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев после встречи в Женеве с помощником президента США по нацбезопасности Джейкобом Салливаном рассказал о новой редакции Стратегии национальной безопасности РФ.

По словам Патрушева, за последнее время в условиях меняющейся внутренней и внешней обстановки характер угроз национальной безопасности претерпел существенные изменения.

В новой редакции Стратегии высшим приоритетом определено сбережение народа России. Для сбережения народа необходимо в приоритетном порядке добиться повышения доходов российских граждан, создать комфортную и безопасную среду для жизни, обеспечить реализацию конституционных прав и гарантий в сфере здравоохранения, экологии, санитарно-эпидемиологического благополучия, социального обеспечения, образования и культуры.

В новой редакции Стратегии провозглашается стремление к повышению доверия и стабильности в международных отношениях.

"В ней отмечается правомерность принятия симметричных и асимметричных мер для пресечения и предотвращения недружественных действий, представляющих угрозу суверенитету и территориальной целостности Российской Федерации", — сказал секретарь Совбеза.

Отвечая на уточняющий вопрос, идет ли речь о военных действия, Патрушев подчеркнул, что в первую очередь подразумеваются экономические санкции, но при необходимости Россия готова применить и силовые методы.

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