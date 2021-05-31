Замглавы МИД Рябков предупредил США о «некомфортных сигналах» в ближайшие дни

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31 мая 2021, 13:58 Источник: РИА Новости

МИД РФ, Фото: Sergey Kovalev/globallookpress.com

Замглавы МИД Сергей Рябков предупредил Соединенные Штаты Америки о ряде сигналов, которые поступят из России в ближайшие дни, но будут для Вашингтона «некомфортны».

«Американцы должны исходить из того, что целый ряд сигналов из Москвы - я не говорю в данном случае о встрече на высшем уровне - для них будут некомфортны, в том числе в предстоящие дни», - высказал дипломат.

Рябков отметил, что повестки дня США и России на саммите в Женеве не совпадают, но Москва традиционно готова реагировать на любые постановки вопроса с американской стороны.

«К сожалению, встречной готовности наблюдается гораздо меньше и реже», - резюмировал он.

Ранее сенатор Алексей Пушков отреагировал на слова президента США Джо Байдена о том, какую тему в первую очередь он хочет обсудить со своим российским коллегой Владимиром Путиным.

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