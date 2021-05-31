Москва не исключает ухода Лукашенко в ближайшее время

Аргументы Недели → Политика 13+

31 мая 2021, 12:22

Встреча глав России и Белоруссии обозначила новые этапы сотрудничества государств. Минск в скором времени получит второй транш кредита в размере 500 миллионов долларов. Количество авиарейсов из Белоруссии в Россию увеличится из-за сокращения направлений в Европу.



Глава Белоруссии Александр Лукашенко рассказал своему коллеге Владимиру Путину подробности инцидента с самолётом ирландской компании Ryanair. Лукашенко сожалеет, что европейские страны забыли, какую помощь им оказывал Минск во время пандемии. Самолётами «Белавиа» вывозились европейцы, застрявшие во время пандемии за рубежом. Инциденты, подобные посадке ирландского лайнера, были по всему миру уже очень много раз. По мнению Лукашенко, Запад заинтересован в раскачивании политической ситуации в стране как в августе прошлого года. Новые санкции против авиационной отрасли можно назвать международным сговором, считает белорусский лидер.



Зарубежные политологи считают, что в Москве уже не расценивают Лукашенко как долгосрочного политического партнёра. Россия заинтересована в уходе белорусского президента с политической арены. Режим Лукашенко постепенно будет ослабляться, в том числе и посредством российского влияния. Глава государства будет смещён в самый подходящий для этого момент.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости