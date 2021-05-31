СК: у бывшего мэра Владивостока Гуменюка проводят обыски

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31 мая 2021, 08:17 Источник: vladnews.ru

Олег Гуменюк, фото: primorsky.ru

В понедельник, 31 мая, сотрудники правоохранительных органов начали обыскивать дом бывшего мэра Владивостока Олега Гуменюка. Об этом сообщил представитель краевого СК РФ.

Источник отметил, что действия Следственного комитета связаны с делом о махинациях с местами на кладбищах. По предварительным данным, бывшего мэра не задерживали.

"Немножко напрягает, что документы МУП «Некрополя» ищут у бывшего главы администрации Владивостока. Хотя, с другой стороны, вышестоящие директивы, возможно, и прольют свет на расследование. Сейчас в информационном поле будет огромное количество вбросов, что Гуменюк - не свидетель, а подозреваемый", - высказал политолог Дмитрий Полозов местному изданию.

Он предложил не делать поспешных выводов, а дождаться официальных заявлений властей.

Гуменюк ушел в отставку 19 мая. На ненадлежащую работу экс-мэра пожаловался губернатор Олег Кожемяко. Он заявил, что городу выделяются значительные деньги на развитие, но качественных изменений не происходит.

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