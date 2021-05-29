Политолог Алексей Дзермант: Путин одной фразой перечеркнул планы Запада на Белоруссию

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29 мая 2021, 20:08

Владимир Путин, Александр Лукашенко, фото: Пул Первого

Глава российского государства Владимир Путин перечеркнул планы Запада в отношение Минска одной лишь фразой, отметил в эфире "Соловьев LIVE" белорусский политолог Алексей Дзермант.

Главной целью Запада политолог назвал разлад в Союзном государстве с последующим "ударом в самое сердце". Но Путин на встрече с Лукашенко показал, что рассорить Россию с Белоруссией невозможно, считает Дзермант. "Когда встретились два президента, Путин и Лукашенко, Владимир Владимирович говорит: да, ситуация сложная, Александр Григорьевич, давайте искупаемся в Сочи", - напомнил эксперт. Он подчеркнул, что такое обращение свидетельствует об уровне общения друзей и союзников, которые никому не дадут устроить в отношении себя провокацию. "Это ключевое, что я услышал", - добавил Дзермант.

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