Зюганов назвал Кудрина и Чубайса «вредителями»

Аргументы Недели → Политика 13+

29 мая 2021, 09:59 Источник: https://twitter.com/G_Zyuganov/status/1398363083052027905/photo/1

фото: twitter.com/g_zyuganov

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов считает председателя Счетной Палаты РФ Алексей Кудрин и спецпредставителя президента России по связям с международными организациями Анатолия Чубайса вредителями. Политик предложил гнать Чубайса и Кудрина из власти.

Зюганов обвинил либералов в том, что они пытаются распродать оставшиеся в государственной собственности компании.

Лидер КПРФ в постах, опубликванных в соцсетях, так выразил свою точку зрения: «Счетная палата, которую возглавляет ультралиберал Кудрин, заявила о неэффективности приватизации в России. Мол, план по продаже госкомпаний за 3 года недовыполнен на 75%. Напомню, что с подачи кудриных и чубайсов власть, сидящая на мешках с деньгами, собирается распродать оставшиеся в государственной собственности компании. Однако они исправно приносят прибыль в бюджет! Иначе как вредительством, такие действия назвать нельзя».

По его идее, «приватизаторов надо выметать метлой из структур власти», и вместо «разбазаривания» народной собственности провести национализацию командных высот экономики.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости