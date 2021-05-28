Участница праймериз в Приморье придумала новый способ борьбы с фальсификациями

Журналист подчеркнула, что самый неприятный сюрприз ее ожидал на финишной прямой праймериз.
«Мне и моим единомышленникам не дали возможности организовать наблюдение за ходом голосования на участках. Но когда запреты останавливали журналиста в его работе? Мы с друзьями из разных СМИ всё равно решили организовать контроль за голосованием на праймериз „Единой России“ 30 мая. И коль нам не дадут зайти внутрь участков, мы будем стоять рядом с ними. Для этого мы поставим у входа на каждый счетный участок по автомобилю с видеорегистратором, чтоб зафиксировать количество людей, вошедших в участок в день голосования», — написала в своем ТГ-канале Мария Цирлина.
По словам журналиста, только в Уссурийске планируется выставить по 2 автомобиля. Однако понятно, что полностью закрыть весь Владивостокский одномандатный избирательный округ.
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Как отметила кандидат предварительного голосования, таким образом она намерена помочь провести праймериз прозрачнее и конкурентнее.
«Друзья, нам по-прежнему не хватает 20-30 машин, чтобы покрыть округ № 62. Если будет желание поучаствовать — пишите мне в социальные сети или по телефону 8(914)348-77-14», — заключает Мария Цирлина.
Напомним, что в среду, 26 мая кандидат пыталась подать списки наблюдателей в оргкомитет по организации предварительного голосования «Единой России», однако столкнулась с немотивированным отказом.
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