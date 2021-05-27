Премьер-министр Белоруссии призвал восстановить полноценное авиасообщение с Россией

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27 мая 2021, 21:27 Источник: ТАСС

самолет, фото: pixabay.com

Между Белоруссией и РФ необходимо восстановить полноценное воздушное сообщение и открыть для белорусского авиаперевозчика новые направления, заявил Роман Головченко на встрече с Михаилом Мишустиным.

По словам белорусского премьер-министра, Минск рассчитывает на поддержку Москвы в условиях усиления давления западных стран на Белоруссию в ситуации с экстренной посадкой самолета Ryanair в Минске 23 мая. Головченко предложил открыть для полетов белорусской авиакомпании новые направления,в частности, Сочи и Краснодар. Ведь "эпидемиологическая обстановка в обеих странах улучшается".

Головченко отметил, что санкции ЕС, направленные против Минска, призваны обрушить экономику страны и помочь новым "попыткам переворота".

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин прибыл в четверг с двухдневным рабочим визитом в Минск. Это уже вторая поездка Мишустина в Белоруссию в этом году и четвертая - за время его работы во главе кабмина.

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