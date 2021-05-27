Замдиректора ФСБ Кулишов сообщил о выдворении британского корабля в районе Крыма

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27 мая 2021, 07:40 Источник: РИА Новости

море, фото: pixabay.com

Первый заместитель директора Федеральной службы безопасности — руководитель Пограничной службы Владимир Кулишов рассказал, что Погранслужба ФСБ, ВМФ и ВКС выдворили британский эсминец D35 Dragon из территориальных вод России в районе Крыма. Об инциденте сообщили только 27 мая.

«13 октября 2020 года, несмотря на поступившее предупреждение о недопустимости захода в территориальные воды России, эсминец УРО D35 Dragon ВМС Великобритании пересек государственную границу Российской Федерации в районе мыса Херсонес в акватории Черного моря, воспользовавшись правом мирного прохода. На требования немедленно покинуть территориальное море России капитан эсминца заявил о плохом приеме сигнала», - пояснил он.

Кулишов отметил, что в результате совместных с ВМФ и ВКС РФ усилий военный британский корабль был выдворен из нейтральных вод. По его словам, российские пограничники пристально отслеживают «недружественную» деятельность западных партнеров у границ, которые направлены на демонстрацию военной силы в целях сдерживания якобы «агрессивной политики России в регионе». Он добавил, что Погранслужба готова к различным сценариям развития событий, включая предупреждение и пресечение провокаций на море, направленных на подрыв легитимности правовых режимов российских акваторий и демонстрацию пренебрежения суверенитета РФ.

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