В России признаны нежелательными три немецкие НПО

Три немецкие неправительственные организации признаны в России нежелательными, сообщила пресс-служба Генпрокуратуры РФ. Деятельность этих организаций «представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности РФ».
Информация об этих НПО передана в Министерство юстиции России для внесения сведений в перечень иностранных и международных НПО, признанных в стране нежелательными.
Речь идет о следующих НПО: Forum Russischsprachiger Europäer e. V. («Форум русскоязычных европейцев», ФРЕ), ФРГ, Zentrum für die Liberale Moderne GmbH («Центр либеральной современности», ЦЛС), ФРГ и Deutsch-Russischer Austausch e. V. («Немецко-русский обмен», НРО), ФРГ.
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