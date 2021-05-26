В России признаны нежелательными три немецкие НПО

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26 мая 2021, 19:58 Источник: ТАСС

здание генпрокуратуры РФ, фото: соцсети

Три немецкие неправительственные организации признаны в России нежелательными, сообщила пресс-служба Генпрокуратуры РФ. Деятельность этих организаций «представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности РФ».

Информация об этих НПО передана в Министерство юстиции России для внесения сведений в перечень иностранных и международных НПО, признанных в стране нежелательными.

Речь идет о следующих НПО: Forum Russischsprachiger Europäer e. V. («Форум русскоязычных европейцев», ФРЕ), ФРГ, Zentrum für die Liberale Moderne GmbH («Центр либеральной современности», ЦЛС), ФРГ и Deutsch-Russischer Austausch e. V. («Немецко-русский обмен», НРО), ФРГ.

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