Губернатор призвал промышленников исполнить экологические обязательства

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25 мая 2021, 13:35 Татьяна Михайлова Источник: «Полит 74»

Фото Олега Каргаполова («Вечерний Челябинск»)

Экология стала одной из тем обращения Алексея Текслера к депутатам Законодательного собрания.

25 мая губернатор Челябинской области Алексей Текслер выступил с ежегодным посланием к Законодательному собранию региона. Как сообщает «Полит 74», особое внимание глава субъекта уделил выполнению южноуральскими промышленниками экологических обязательств, прописанных в соглашениях.

«Хочу еще раз обратиться ко всем руководителям промышленных предприятий. Как отметил в послании президент: наши подходы в области охраны окружающей среды носят принципиальный характер и ревизии не подлежат. Подписав соглашения, вы взяли обязательства перед всеми жителями региона», — цитирует издание Алексея Текслера.

Сенатор Олег Цепкин прокомментировал обращение губернатора, отметив, что разумное использование ресурсов Челябинской области — это стратегическая цель, а подходы к сохранению окружающей среды носят обязательный характер.

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