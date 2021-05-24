В региональном правительстве появится управление по работе с Госсоветом

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24 мая 2021, 13:13 Татьяна Михайлова Источник: Сайт губернатора Челябинской области

Фото Дмитрия Куткина («Вечерний Челябинск»)

Губернатор Алексей Текслер распорядился внести изменения в структуру исполнительного органа власти.

Как сообщается на сайте главы Челябинской области, в правительстве появятся два управления. Между ними будет распределен функционал уже действующих ведомств.

Первое из них — управление по профилактике коррупционных и иных правонарушений. Оно будет напрямую подчиняться губернатору и позволит усилить контроль за чиновниками. Второе — управление по работе с Государственным советом РФ правительства Челябинской области. Его создание предусмотрено федеральным законом. Напомним, что Алексей Текслер входит в состав Президиума Госсовета, возглавляет комиссию по направлению «Экономика и финансы и принимает участие в работе трех других комиссий.

Также отмечается создание при правительстве координационного центра. Его функционал заключается в выполнении приоритетных задач, требующих межведомственного взаимодействия. Контроль за работой центра будет осуществлять министерство имущества Челябинской области, так что новая структура не нуждается в финансировании из бюджета региона.

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