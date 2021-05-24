Военный эксперт Кнутов назвал преимущества российской армии над НАТО

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24 мая 2021, 08:51 Источник: RT

флаг РФ, фото: pixabay.com

Эксперт Юрий Кнутов рассказал о преимуществах российской армии перед вооружёнными силами НАТО. По его словам, главная особенность РФ – высокая мобильность.

«Материаловедение, сложившееся ещё в советские времена, превосходит любые западные разработки, которые делали ставку на композитные материалы и на электронику. При гиперзвуке, когда образуется плазма вокруг летящей головной части ракеты, не всегда эти новейшие материалы выдерживают эти температуры», - пояснил он RT.

Кнутов отметил, что разработки советского периода, а также современные наработки, позволяют России «достаточно серьёзно оторваться вперёд».

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