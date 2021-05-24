Жириновский озвучил «ошибочное решение» Сталина в Великой Отечественной войне

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24 мая 2021, 08:38

Владимир Жириновский, фото: kremlin.ru

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил об «ошибочной решении» Иосифа Сталина во время Великой Отечественной войны. По его словам, советскому лидеру не следовало настаивать на том, чтобы союзники СССР по антигитлеровской коалиции - США и Великобритания – спешили с открытием Второго фронта.

«Ведь это ошибка Сталина была. Зачем он требовал открывать Второй фронт? Требуй самолеты, танки, продовольствие, автомобили! Зачем ты торопишь их открывать Второй фронт? Сидите, британцы, на своих островах, американцы там, за океаном», - высказал депутат в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Жириновский отметил, что советские солдаты летом 1944 года уже «стояли в Европе».

«Мы бы раздолбали в пух и прах Германию, все оккупировали, вышли бы к Ла-Маншу, всех бы поставили на колени», - заключил он.

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