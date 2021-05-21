Александр Щербаков «скупает» голоса на праймериз?

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21 мая 2021, 12:33

Несколько недель на улицах Владивостока висят объявления с предложением зарегистрироваться на Госуслугах и заработать 500 рублей. Многие сразу заподозрили, что речь идёт о скупке голосов на праймериз. Аудиозапись разговора, опубликованного в «Зелёной папке» подтвердила эти догадки.

Как следует из беседы, для того, чтобы получить 500 рублей, достаточно зарегистрировать на Госуслугах и отправить скриншот с подтверждением на номер телефона. После можно обогатиться ещё на тысячу. Только надо будет уже проголосовать за конкретного кандидата — Александра Щербакова.

«Как сообщают источники, запись «утекла» из колл-центра, который централизованно занимается скупкой голосов в пользу кандидата. Сколько за это время удалось скупить голосов – неизвестно», — следует из сообщения «Зелёной папки».

По мнению экспертов, данный факт вполне может стать основанием для снятия Щербакова с праймериз. Однако это произойдёт лишь в том случае, если появившаяся информация является достоверной, и найдёт своё подтверждение в ходе соответствующей проверки.

Напомним, уже 24 мая в Приморье стартуют праймериз «Единой России». Принять участие в голосовании сможет каждый житель Приморья, обладающий избирательным правом. Задача процедуры — выбрать наиболее достойных кандидатов, которые будут представлять партию на выборах в сентябре.

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