Роза Чемерис: «В грязных праймериз участвовать желания нет»

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21 мая 2021, 10:05

Один из самых ярких кандидатов праймериз «Единой России» в Приморье Роза Чемерис заявила о выходе из предварительного голосования. Политик приняла такое решение после нападения на ее автопоезд, которое произошло 20 мая в Уссурийске.

«Я не имею никакого желания продолжать участие в грязной процедуре, в которую превратился праймериз», - отметила в своем заявлении Роза Чемерис.

Однако, как подчеркивает политик, от участия в выборах 19 сентября она отказываться не намерена. Все открытые штабы продолжат свою работу, она сама – работу с жителями районов, входящих во Владивостокский одномандатный избирательный округ.

Причиной решения о выходе из праймериз стала ситуация, которая сложилась вокруг кампании участника предварительного голосования.

«За последние несколько недель нам пытались срывать встречи, даже те, которые были запланированы с участием детей, нам не давали возможности донести наши призывы, блокируя изготовление баннеров, нас не слышали, все наши обращения оставались без ответа. Однако последней каплей стали прямые угрозы и нападки на мою команду – людей, которые работают со мной на протяжении последнего месяца и верят в конкурентные выборы. Как известно, накануне на наш агитационный автобус в Уссурийске было совершено нападение», - говорит Роза Чемерис.

Политик подчеркивает, что она, в силу своих личных убеждений, несет ответственность за каждого из членов моей команды. Она уверена, что цена победы на праймериз не должна равняться жизни и здоровью людей.

«Те негодяи, которые это устроили, не остановятся ни перед чем. Сегодня ночью они облили краской мои баннеры, на территориях районов и городов идёт повсеместная скупка голосов, бюджетников заставляют голосовать за конкретного человека – всё это не про меня и не про новую политику», - подчеркивает Роза Чемерис.

Более того, за последние дни вокруг одного из кандидатов, участвующих на предварительном голосовании на Владивостокском одномандатном избирательном округе, возникли несколько сомнительных ситуаций.

В частности, появилась информация о массовой рассылке жителям округа инструкции о голосовании на праймериз, где указывается имя определенного кандидата (Александра Щербакова – уточняем).

Исполняющий обязанности мэра Владивостока получил многочисленные прошения об аннулировании действующих распоряжений, обязующих чиновников голосовать за одного из оппонентов Розы Чемерис.

Ранее в сети появились аудиозаписи звонков из колл-центра, сотрудники которого скупали голоса за Щербакова по 1 тысячи рублей.

Роза Чемерис подчеркнула, что она не имеет ни малейшего желания портить свою репутацию участием в подобном сомнительном действе.

«Я благодарна всем вам за тот яркий месяц работы на округе. Мы вдохнули жизнь в политический процесс и показали людям, как могут выглядеть настоящие выборы. Спасибо каждому из вас за поддержку, за вашу веру, за ваши искренние эмоции. Наши пути расходятся с «Единой Россией», но не расходятся с вами. Слишком много людей верят в меня, надеются на перемены, поэтому у меня нет морального права отступить. Наши штабы на округе продолжат работу, я не прекращу встречаться с людьми и ездить по муниципальным образованиям. И, я уверена, мы найдём единомышленников, с которыми пойдём на выборы 19 сентября и обязательно победим», - завершила свое заявления Роза Чемерис.

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