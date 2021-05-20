Подозрительный саботаж: в Уссурийске Розе Чемерис не дают встретиться с людьми

Аргументы Недели → Политика 13+

20 мая 2021, 09:10

Поводом для таких заявлений стал срыв церемонии награждения участников конкурса «Заря Приморья», которое с праймериз имеет только одну общую черту – участие в них депутата думы Владивостока Розы Чемерис.

Изначально под вручение призов был выделен зал одного из местных учебных заведений, где и планировалось вручить призы участникам конкурса. Эта договорённость была аннулирована под вечер 19 мая, причём никаких объяснений предоставлено не было.

Следующая отмена произошла уже сегодня, когда руководство одной из городских гостиниц также поспешило отказаться от своего согласия на предоставление помещения под мероприятие. Организаторам пообещали вернуть уже заплаченные средства.

Помимо этого, в сети появилась информация об отмене вообще всех уссурийских событий, где депутат думы должна была присутствовать.

На фоне таких событий о попытке городских властей помешать Розе Чемерис победить на праймериз «Единой России» заговорили в социальных сетях.

В предвыборном штабе политика также считают, что причиной противодействия городских властей является принадлежность Уссурийска к округу, от которого планирует баллотироваться в Госдуму РФ Роза Чемерис.

Цель для саботажа была выбрана странная – мероприятие, которое собирались провести в городе, никак не связано с выборами.

«Конкурс „Заря Приморья“ не имеет отношения к участию в праймериз Розы Чемерис. Это плановая партийная работа. Мы подозреваем, что это исключительно потому что Уссурийск входит в её округ на праймериз», - поделился своим мнением глава штаба общественной поддержки политика Вячеслав Беляков.

Схожего мнения придерживается и сама Роза Чемерис. У себя в телеграме депутат думы Владивостока заявила, что «функционеры» повели себя очень неправильно, ради победы в политической игре лишив участников конкурса «Заря Приморья» долгожданных призов.

«Это путь мрака и безысходности», - отметила она.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости