Кадыров назвал условие, при котором он пойдёт на выборы главы Чечни

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20 мая 2021, 06:33 Источник: URA.RU

Рамзан Кадыров, фото: Kremlin Pool, globallookpress.com

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров примет решение об участии в выборах после изучения общественного мнения. 19 сентября, в Единый день голосования в РФ, будут выбраны Глава Чечни, депутаты Госдумы, Парламента республики, Грозненской городской Думы, а также в городских поселений.

Кадыров заявил, что если против его кандидатуры будут выступать хоть несколько процентов жителей республики, он откажется от поста, - сообщает URA.RU.

«Если даже несколько процентов населения выступят против моей кандидатуры, я не пойду на выборы», — цитирует Кадырова «Грозный Информ».

Кадыров пояснил, что «Единой России» необходимо выдвигать кандидатов, которые пользуются доверием и уважением избирателей. Именно поэтому он хочет принять решение только после изучения общественного мнения.

Чеченский лидер подчеркнул, что от результатов выборов зависит будущее республики и всей страны.

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