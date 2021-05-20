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Кадыров назвал условие, при котором он пойдёт на выборы главы Чечни

, 06:33 Источник: URA.RU

Кадыров назвал условие, при котором он пойдёт на выборы главы Чечни
Рамзан Кадыров, фото: Kremlin Pool, globallookpress.com

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров примет решение об участии в выборах после изучения общественного мнения. 19 сентября, в Единый день голосования в РФ, будут выбраны Глава Чечни, депутаты Госдумы, Парламента республики, Грозненской городской Думы, а также в городских поселений.

Кадыров заявил, что если против его кандидатуры будут выступать хоть несколько процентов жителей республики, он откажется от поста, - сообщает URA.RU.

«Если даже несколько процентов населения выступят против моей кандидатуры, я не пойду на выборы», — цитирует Кадырова «Грозный Информ».

Кадыров пояснил, что «Единой России» необходимо выдвигать кандидатов, которые пользуются доверием и уважением избирателей. Именно поэтому он хочет принять решение только после изучения общественного мнения.
Чеченский лидер подчеркнул, что от результатов выборов зависит будущее республики и всей страны.

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Политика

Кадыров назвал условие, при котором он пойдёт на выборы главы Чечни

Кадыров назвал условие, при котором он пойдёт на выборы главы Чечни

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров примет решение об участии в выборах после изучения общественного мнения. 19 сентября, в Единый день голосования в РФ, будут выбраны Глава Чечни, депутаты Госдумы, Парламента республики, Грозненской городской Думы, а также в городских поселений.

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