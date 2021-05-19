Владимир Путин и Никол Пашинян обсудили по телефону обстановку на армяно-азербайджанской границе

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19 мая 2021, 22:01

Путин, Пашинян, фото: Kremlin Pool/Global Look Press

В пресс-службе Кремля проинформировали о телефонном разговоре президента России Владимира Путина с исполняющим обязанности премьер-министра Армении Николом Пашиняном. Обсуждалась ситуация на армяно-азербайджанской границе.

Пашинян заявил Путину, что азербайджанские силы, вопреки всем нормам международного права, нарушили суверенную территорию Армении, сообщили в пресс-службе кабмина Армении.

Российский лидер подчеркнул, что Москва, как посредник, активно способствует нормализации обстановки и будет и дальше действовать в таком же духе.

По чьей инициативе состоялся телефонный разговор господ Путина и Пашиняна - не сообщается.

Ранее Алиев назвал необоснованным обращение Армении в ОДКБ.

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