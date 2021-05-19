Российский истребитель Су-27 сопроводил бомбардировщик США над Балтикой
19 мая 2021, 21:23
Российский истребитель Су-27 сопроводил над Балтикой стратегический бомбардировщик США В-52Н. Об этом 19 мая сообщила пресс-служба Западного военного округа.
Российские средства контроля воздушного пространства над нейтральными водами Балтийского моря обнаружили приближающуюся к госгранице России воздушную цель. Для ее опознавания, а также чтобы не допустить нарушение границы, был поднят истребитель Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Балтийского флота. Сопроводив американский В-52Н, российский Су-27 развернулся и вернулся на аэродром. Границы не нарушались.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.