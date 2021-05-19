Российский истребитель Су-27 сопроводил бомбардировщик США над Балтикой

Аргументы Недели → Политика 13+

19 мая 2021, 21:23

Су-27, фото: UAC/via Globallookpress.com

Российский истребитель Су-27 сопроводил над Балтикой стратегический бомбардировщик США В-52Н. Об этом 19 мая сообщила пресс-служба Западного военного округа.

Российские средства контроля воздушного пространства над нейтральными водами Балтийского моря обнаружили приближающуюся к госгранице России воздушную цель. Для ее опознавания, а также чтобы не допустить нарушение границы, был поднят истребитель Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Балтийского флота. Сопроводив американский В-52Н, российский Су-27 развернулся и вернулся на аэродром. Границы не нарушались.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости