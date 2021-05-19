Суд вынес приговор Николаю Платошкину

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19 мая 2021, 19:59 Источник: RT

Гагаринский суд Москвы приговорил к пяти годам условно и штрафу 700 тысяч рублей политолога Николая Платошкина по делу о склонении людей к массовым беспорядкам и распространении фейковой информации, угрожающей жизни граждан.

Согласно информации суда, Платошкин публиковал видеоролики, в которых «озвучивал ложные данные о виновности органов власти России в распространении коронавируса». Также он разжигал протестные настроения и склонял людей к массовым беспорядкам.

Политолог признан виновным по ч. 1.1 ст. 212 (склонение или иное вовлечение лица к совершению массовых беспорядков) и по ст. 207.1 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан).

Гособвинитель ранее просил приговорить Платошкина к шести годам колонии и оштрафовать его на 500 тыс. рублей.

Суд вынес решение и приговорил политолога к условному наказанию, - передает РИА Новости.

До вступления приговора в силу обвиняемый будет находиться под подпиской о невыезде.

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