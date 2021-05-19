Роза Чемерис: «Порядок в дорожном хозяйстве должен быть приоритетом для власти»

Одна из важных составляющих проблемы заключается в том, что она стоит перед всей страной: ситуации способствует федеральное законодательство. На сегодняшний день нормативно-правовая база такова, что подряд получает не та компания, которая за выделенный бюджет предлагает лучшие условия (как это происходит, например, с ремонтом жилья). Нет, право на ремонт достается тем, кто согласен сделать его дешевле всех остальных. И при такой постановке вопроса задавать вопросы просто бессмысленно. Вопросы о качестве ремонта, о том, где вся система водоотведения, о том, почему положенный осенью асфальт отчаянно нуждается в починке уже весной…