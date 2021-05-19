«Мы готовы быть помощниками»: штабы Розы Чемерис открылись в Приморье

Больше всего жители Пограничного говорили о состоянии дорог на окраине населенного пункта. Во время наводнений они затапливаются и захламляются. По мнению людей, нужно немного приподнять уровень дорожного полотна и все поменяется. Еще одна актуальная проблема — качество медицинского обслуживания. Роза Чемерис внимательно выслушала обращения людей, а члены команды политика записали контакты людей, с тем, чтобы в дальнейшем связаться и рассказать, как идет решение актуальных для района вопросом.

В Пограничном также, как и в остальных крупных муниципалитетах Приморья, входящих во Владивостокский одномандатный округ, был открыт штаб Розы Чемерис. Он готов принять всех желающих по адресу: улица Ленина, 91.