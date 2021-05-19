«Мы готовы быть помощниками»: штабы Розы Чемерис открылись в Приморье

«Мы готовы быть вашими друзьями и помощниками. У меня к вам одно пожелание: выскажите нам все, что нужно поменять», — начала встречу с жителями Камня-Рыболова политик Роза Чемерис.
Хорошая погода располагала к общению. Задать вопросы и пообщаться с кандидатом пришли несколько десятков человек. Среди них были как сотрудники социальных учреждений, так и мамочки с детьми, подростки и другие граждане Камня-Рыболова.
Больше всего сотрудников соцучреждений волновал вопрос льгот, которые они получают во время своей работы и теряют, выходя на пенсию. Проблема в том, что для того, чтобы сохранить возможность комфортной жизни, пенсионерам приходится продолжать работать. Роза Чемерис внимательно выслушала жалобу жителей Ханкайского района. Политик отметила, что поможет решить вопрос.
«Все правильно, говорить надо о насущном. Моя команда возьмет у вас контакты, мы позднее созвонимся, уточним данные, поднимем архив и подумаем, к кому будет эффективнее обратиться, чтобы решить вопрос по льготам», — сказала участник праймериз.
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Еще одна проблема, которая волнует жителей не только Камня-Рыболова, но и всего Ханкайского района — состояние озера Ханка. Природная достопримечательность Приморского края страдает от слива сточных вод из домов и предприятий райцентра. Вот уже несколько лет местные жители пытаются добиться установки очистных сооружений, которые бы помогали снизить количество отходов, попадающих в водоем. По словам горожан, муниципальные власти расписываются в беспомощности, мотивируя свой отказ отсутствием средств в бюджете города.
«Этот вопрос стоит давно. Вся канализация стекает прямиком на Зеленый пляж. Вода потом зловонная. Мы обращались к местным властям, но они говорят, что муниципальных денег не хватает и надо привлекать федеральные», — сказала жительница Камня-Рыболова Оксана Бонадрева.
Роза Чемерис выслушала обращение и отметила, что также возьмет этот вопрос себе в работу.
Еще одной целью поездки в Ханкайский район стало открытие штаба общественной поддержки участника праймериз Розы Чемерис. Его двери открыты для всех, кто хочет поддержать депутата, а также сообщить о проблемах по адресу: Камень-Рыболов, улица Трахтовая, 1в.
Следующей пунктом маршрута автопоезда Розы Чемерис стал Пограничный район. Здесь, в актовом зале детской школы искусств состоялась встреча участника праймериз с жителями населенного пункта. Около десятка человек пришли в конце рабочего дня к политику, чтобы поделиться проблемами, которые их волнуют на данный момент.
Больше всего жители Пограничного говорили о состоянии дорог на окраине населенного пункта. Во время наводнений они затапливаются и захламляются. По мнению людей, нужно немного приподнять уровень дорожного полотна и все поменяется. Еще одна актуальная проблема — качество медицинского обслуживания. Роза Чемерис внимательно выслушала обращения людей, а члены команды политика записали контакты людей, с тем, чтобы в дальнейшем связаться и рассказать, как идет решение актуальных для района вопросом.
В Пограничном также, как и в остальных крупных муниципалитетах Приморья, входящих во Владивостокский одномандатный округ, был открыт штаб Розы Чемерис. Он готов принять всех желающих по адресу: улица Ленина, 91.
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