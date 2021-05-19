Роза Чемерис: «Отставка Олега Гуменюка — это необходимое для Владивостока решение

Аргументы Недели → Политика 13+

19 мая 2021, 08:29

Политик напомнила, что тезис «пора менять мэра» она озвучила еще в середине апреля на пресс-конференции по поводу участия в предвыборном голосовании партии «Единая Россия». Свою убежденность в том, что во главе Владивостоке должен стоять другой человек, Роза Чемерис объяснила отсутствием необходимых компетенций.

«Мы можем как угодно долго рассуждать, что сам по себе Олег Владимирович очень неплохой человек, однако это не те качества, которые нужны главе столицы Дальнего Востока. Здесь должна речь идти об очень крепком хозяйственнике, администраторе высочайшего уровня. Человеке, который должен быть способен настроить все процессы управления в городе», — отметила Роза Чемерис. Политик подчеркнула, что последние месяцы вопрос несостоятельности главы стоял довольно остро. Причем, тему поднимали не только горожане, недовольные качеством дорог или состоянием улиц Владивостока, но и губернатор края Олег Кожемяко. «Мы все помним, что еще зимой глава Приморья резко высказался о качестве работы руководителя города Владивостока, впервые обозначив перспективы отставки. И сейчас ситуация получила логическое завершение. Впрочем, я еще в самом начале говорила, что личные компетенции Олега Гуменюка не соответствуют той должности, на которую он претендует. Если помните, то я в свое время эту кандидатуру не поддержала. Как показало время, я была права», — отметила Роза Чемерис. Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что что 18 мая Олег Гуменюк написал заявление об отставке с должности мэра Владивостока. Произошло это после двусторонней встречи губернатора Приморья Олега Кожемяко и полпреда президента РФ в ДФО Юрия Трутнева, на которой глава региона озвучил жалобы по поводу работы главы дальневосточной столицы.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости