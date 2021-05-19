В Челябинске обсудят грядущую избирательную кампанию
19 мая 2021, 06:47 Татьяна Михайлова
Дискуссия пройдет в рамках проекта «Экспертных клуб» медиахолдинга «Гранада Пресс».
В мероприятии, темой которого стала избирательная кампания в Челябинской области, примут участие представители профессионального сообщества, общественные деятели, журналисты и чиновники. На обсуждение будут вынесены три главных вопроса:
— какие партии и политики будут участвовать в выборах в Государственную Думу;
— в каких округах региона ожидается самая напряженная борьба;
— какой состав парламента будет наиболее полезен для жителей Челябинской области.
Заседание экспертного клуба состоится сегодня, 19 мая, начало в 11 часов.
Напомним, что выборы назначены на осень 2021 года.
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