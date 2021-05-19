В Челябинске обсудят грядущую избирательную кампанию

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19 мая 2021, 06:47 Татьяна Михайлова

Фото Дмитрия Куткина («Вечерний Челябинск»)

Дискуссия пройдет в рамках проекта «Экспертных клуб» медиахолдинга «Гранада Пресс».

В мероприятии, темой которого стала избирательная кампания в Челябинской области, примут участие представители профессионального сообщества, общественные деятели, журналисты и чиновники. На обсуждение будут вынесены три главных вопроса:

— какие партии и политики будут участвовать в выборах в Государственную Думу;

— в каких округах региона ожидается самая напряженная борьба;

— какой состав парламента будет наиболее полезен для жителей Челябинской области.

Заседание экспертного клуба состоится сегодня, 19 мая, начало в 11 часов.

Напомним, что выборы назначены на осень 2021 года.

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