Захарова ответила Кулебе на претензии насчет вывезенных из Непала украинцев

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18 мая 2021, 20:47

Мария Захарова, фото: MFA Russia/Globallookpress.com

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на брифинге сегодня пожаловался на российскую авиакомпанию «Аэрофлот» за организацию вывоза украинцев из Непала: "Россия начала позиционировать себя как спаситель всех граждан".

18 мая из Катманду вылетели 253 человека, в том числе граждане Украины, Беларуси, Азербайджана, Польши и других стран. Кулеба назвал ситуацию "российским трюком", заявив, что туристам стали предлагать приобрести "билеты на рейс российской авиакомпании в Москву, хотя разрешения на этот рейс еще не было".

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова раскритиковала слова главы МИД Украины Дмитрия Кулебы. "Когда государство позиционирует себя как спаситель всех граждан независимо от национальности и гражданства и предлагает оказать содействие в сложной жизненной ситуации, это, Дмитрий Иванович, не трюк, а ответственное поведение", - написала Захарова в Facebook. По ее словам, "киевский режим мимо лужи пройти не смог и на этот раз".

В Непале в связи с пандемией было приостановлено международное авиасообщение.

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