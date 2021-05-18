Аксенов прокомментировал слова Зеленского о желании вернуть Крым
18 мая 2021, 15:46
Глава РК Сергей Аксенов отметил, что крымчане всех национальностей благодаря ряду блокад со стороны Украины уже в полной мере оценили "заботу" и "защиту" президента Украины Владимира Зеленского.
"Это водная, энергетическая, транспортная, продовольственная блокады, попытки диверсий и провокации", – написал Аксенов в соцсети. Он из этого сделал вывод, что Киеву нужна только территория Крыма, без населения: "как говорят украинские нацисты, Крым должен быть украинским или безлюдным".
Зеленский в годовщину депортации крымских татар написал в своем Twitter , что Украина делает все, чтобы "вернуть оккупированный полуостров" и "защитить права всех обиженных в Крыму".
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