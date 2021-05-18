В Кремле прокомментировали информацию о возможности встречи Путина и Байдена в Женеве

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков днем во вторник, 18 мая, ответил на вопрос журналистов о возможности встречи Владимира Путина и его американского коллеги Джо Байдена в Женеве.
Ранее источники заявили, что если Россия даст согласие на проведение саммита, он может состояться в Женеве.
Дмитрий Песков, отвечая на вопрос представителей СМИ, действительно ли стороны рассматривают именно этот город для проведения возможной встречи, заявил, что к настоящему моменту окончательной договоренности о месте проведения российско-американского саммита нет. Пресс-секретарь Владимира Путина порекомендовал "не гадать на кофейной гуще" и пообещал сделать объявление, если какое-либо решение будет принято.
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