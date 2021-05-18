В праймериз «Единой России» много новых участников

Аргументы Недели → Политика 13+

18 мая 2021, 08:36 Сергей Прокофьев Источник: Губерния

Фото Дмитрия Куткина («Вечерний Челябинск»)

Около 35% кандидатов - молодые люди до 35 лет

Озвучены предварительные итоги подачи заявлений в предварительном голосовании "Единой России". По сложившейся традиции, партия формирует списки тех, кто будет баллотироваться в депутаты Государственной Думы следующего созыва, основываясь на мнении избирателей.

Председатель федерального организационного комитета по предварительному голосованию "Единой России", сенатор Александр Карелин отметил, что на участие в процедуре подано 7,6 тысяч заявлений. Средний возраст кандидатов — 41 год, около трети участников — молодежь до 35 лет. Отмечается, что каждый третий кандидат праймериз – доброволец, внесший вклад в борьбу с пандемией.

"Больше половины - 51,2% - те, кто не связывает себя с партией, не является сторонником, но с сегодняшнего дня готов объединить свою репутацию на стадии предварительного голосования", – прокомментировал Александр Карелин. Только каждый четвёртый является действующим депутатом, 4% - депутаты действующего созыва Государственной Думы.

Что касается Челябинской области, то, как сообщил региональный исполком партии изданию "Губерния", то в списке кандидатов 160 человек, 87 из них идут по федеральному списку, остальные по 5 одномандатным округам. Организационный комитет по проведению праймериз возглавил губернатор Алексей Текслер.

В 2021 году праймериз "Единой России" пройдет в электронной форме с 24 по 30 мая. В качестве выборщиков зарегистрировалось свыше 100 тысяч жителей Южного Урала, перед голосованием они пройдут верификацию личности с помощью портала "Госуслуги".

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости